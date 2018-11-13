В Карелии закончилась вспышка менингита

В Минздраве Карелии отметили снижение заболеваемости энтеровирусной инфекцией, в том числе энтеровирусными серозными менингитами.

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия, за 10 месяцев 2018 года зарегистрировано 45 лабораторно подтвержденных случаев энтеровирусной инфекции, в том числе 40 случаев серозного менингита.

Пик заболеваемости энтеровирусными инфекциями пришелся на сентябрь-октябрь.

Как рассказала заместитель главного врача Республиканской инфекционной больницы Наталья Зборовская, в настоящее время в больнице проходят лечение восемь больных с признаками энтеровирусной инфекции.