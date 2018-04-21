В Карелии закроют движение на одной из трасс на 12 дней

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В Лахденпохском районе временно закрыли движения по автодороге "Ихала-Лумиваара".
На 2-10 км автодороги "Ихала-Лумиваара" Лахденпохского района закрыто движение всех транспортных средств до 2 мая 2018 года, пишет ДТП ПТЗ.
Объезд организован по автодороге "Элисенваара - Гос. Граница" от поселка Лумиваара до Лахденпохья и от Лахденпохья до поселка Ихала по автодороге А-121 "Сортавала".
"Водители, будьте внимательны и заранее планируйте свой маршрут движения", - предупреждает Госавтоиспекция.
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