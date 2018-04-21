В Карелии закроют движение на одной из трасс на 12 дней

В Лахденпохском районе временно закрыли движения по автодороге "Ихала-Лумиваара".

На 2-10 км автодороги "Ихала-Лумиваара" Лахденпохского района закрыто движение всех транспортных средств до 2 мая 2018 года, пишет ДТП ПТЗ.

Объезд организован по автодороге "Элисенваара - Гос. Граница" от поселка Лумиваара до Лахденпохья и от Лахденпохья до поселка Ихала по автодороге А-121 "Сортавала".

"Водители, будьте внимательны и заранее планируйте свой маршрут движения", - предупреждает Госавтоиспекция.