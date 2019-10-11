В Карелии заметили "летающего носорога"

Биолог-эколог Борис Кашеваров обнаружил в Костомукше редкого жука, который ранее встречался только в южных районах республики.

Необычной находкой поделился биолог с редакцией газеты "Новости Костомукши". Он обнаружил жука, занесённого в Красную книгу Карелии, - жука-носорога.

"С 1985 года на территории нашего округа было зарегистрировано всего 8 видов из этого семейства (пластинчатоусых жуков – Прим. Ред.). В августе нынешнего года список пополнился ещё одним видом. Да каким! Одним из самых крупных жуков нашей карельской фауны, жуком-носорогом. Раньше этот вид отмечался только в южных районах. Он находится в региональной Красной книге", - цитирует газета Костомукши биолога- эколога Бориса Кашеварова.

Биолог обнаружил самку жука-носорога на даче в районе Толлореки в бочке с водой. Не дав жуку утонуть он отнес его в навозную кучу, так как жуки-носороги развиваются в богатых органикой субстратах. Личинок часто находят в компостных кучах, старом навозе. В северных районах лёт жуков-носорогов происходит в июле — августе, взрослые жуки живут всего 1-2 месяца.

"В конце сентября я вновь обнаружил этого жука, доживающего свои последние дни, в куче перегноя. Хочется думать, что он, вернее она, выполнил свою миссию продолжения рода", - рассказал биолог.