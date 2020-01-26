В Карелии заметно похолодает: в понедельник днем местами до -20 градусов

Синоптики с понедельника, 27 января прогнозируют в Карелии похолодание днем до -20, а ночью местами до -25 градусов.

Как сообщает региональное Управление МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, на территории республики в понедельник, 27 января ожидается облачная погода с прояснениями.

Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью северо-западный, северный, днем восточный, юго-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью -12…-17, местами до -25 градусов.

Днем -8…-13, местами до -20 градусов.