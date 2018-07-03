В Карелии заметно выросла розничная торговля

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Оборот розничной торговли в Карелии за 5 месяцев 2018 года вырос на 3,7% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, сообщает Карелиястат.
Темпы роста в 2018 году значительно выше, чем в прошлом. За январь-май 2017 года оборот розничной торговли в Карелии вообще не увеличился, а начал стабильно расти лишь к концу года.
При этом в 2018 году в структуре оборота увеличилась доля непродовольственных товаров. В мае 2018 года удельный вес таких товаров составил 44,3%, что на 1,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Оборот непродовольственных товаров вырос на 7,9% по сравнению с январем-маем 2017 года, а пищевых продуктов – лишь на 0,7%.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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