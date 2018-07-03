Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
10:08, 03 Июля 2018

В Карелии заметно выросла розничная торговля


По теме

Эргономика спальной: выбираем подходящую кровать
03.07.18 10:20
Суд в Карелии вновь отложил завершение процедуры банкротства Кондопожского ЦБК
03.07.18 09:10
Суд продлил конкурсное производство на ОТЗ, где распродается имущество
02.07.18 14:27
Все новости
Загрузка...

Оборот розничной торговли в Карелии за 5 месяцев 2018 года вырос на 3,7% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, сообщает Карелиястат.

Темпы роста в 2018 году значительно выше, чем в прошлом. За январь-май 2017 года оборот розничной торговли в Карелии вообще не увеличился, а начал стабильно расти лишь к концу года.

При этом в 2018 году в структуре оборота увеличилась доля непродовольственных товаров. В мае 2018 года удельный вес таких товаров составил 44,3%, что на 1,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Оборот непродовольственных товаров вырос на 7,9% по сравнению с январем-маем 2017 года, а пищевых продуктов – лишь на 0,7%.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

По теме

Эргономика спальной: выбираем подходящую кровать
03.07.18 10:20
Суд в Карелии вновь отложил завершение процедуры банкротства Кондопожского ЦБК
03.07.18 09:10
Суд продлил конкурсное производство на ОТЗ, где распродается имущество
02.07.18 14:27
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кирюха непутёвый
2018-07-03 10:38:33
Так выросла что перешла на улицы города и стала просто несанкционированной .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.06.2018, 21:30
ФОТО: От Волочковой, показавшей грудь, отвернулась дочь
27.06.2018, 19:40
Откуда у Пугачевой и Галкина появился третий ребенок?
30.06.2018, 18:22
ВИДЕО: В Петрозаводске идет эвакуация торговых центров
28.06.2018, 15:57
На рыбалке в Карелии погиб известный дизайнер из Ярославля
30.06.2018, 17:33
ФОТО: Из торговых центров в Петрозаводске эвакуировали посетителей
30.06.2018, 13:18
ВИДЕО: Что происходит на Дне города в эту минуту

Аналитика

02.07.2018 11:29
Политкухня
Ничего не боится 3
Одной из причин начинающихся непопулярных в России реформ политологи обоснованно называют "растущую политическую самоуверенность президента".
"Мы учили людей бороться за свои права"
02.07.2018 11:27
Офтальмологический центр Карелии расширяется
29.06.2018 13:57
Заплатили и забыли 1
28.06.2018 12:43
"Деревне отрубают голову" 7
27.06.2018 17:17
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:25
Без политики
Приходи за здоровьем вовремя
"Если вовремя обнаружить заболевание, справиться с ним будет быстрее и дешевле, чего не скажешь о запущенных патологиях, когда к врачу пациент приходит уже с серьезными симптомами" – об этом неоспоримом факте говорят все, кто так или иначе связан с медициной.
Самоотверженно и безбашенно
02.07.2018 12:32
Благодатная свадьба 2
27.06.2018 16:01
"Больнее всего тем, кто не успевает перестроиться" 3
26.06.2018 10:23
архив чтиво

Медиа

Выступление Корнелюка на Дне города в Петрозаводске
01.07.2018 15:35
все фото и видео

Опрос

Примите ли вы участие в митингах против повышения пенсионного возраста?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»