В Карелии запретили разводить костры в лесах

В Карелии введен особый противопожарный режим и режим ограничения пребывания граждан в лесах, сообщили в Минприроды республики.

Как отметили в ведомстве, с сегодняшнего дня, 24 июня, на всей территории Карелии разведение костров в лесах запрещено. Соответствующий приказ и распоряжение подписаны сегодня, 24 июня, в правительстве республики.

«В связи с повышением класса пожарной опасности до III, повышением температуры воздуха по всей территории Карелии, с 24 июня вводится особый противопожарный режим и режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Государственные лесные инспекторы совместно с сотрудниками правоохранительных органов организуют совместные посты на въездах в леса. Речь идет об ограничении пребывания в массовых и традиционных местах отдыха граждан, охотников и рыболовов. Режим ограничения действует до 3 июля включительно», — говорится в сообщении Минприроды региона.

В министерстве напомнили, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях действия особого противопожарного режима грозит не только административная ответственность со штрафом до 1 млн рублей, но и уголовная ответственность — лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.