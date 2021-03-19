В Карелии запустили новый этап "мусорной реформы"

Инвестор приступает к реализации в Карелии масштабного проекта по строительству полигона и мусороперебатывающего комплекса, а регооператор "Автоспецтранс" займется самостоятельной транспортировкой мусора.

"Мусорная реформа" нашла своего инвестора", - заявил в интервью "Столице на Онего" в июле 2020 года глава Минприроды Карелии Алексей Щепин. Тогда в правительство республики поступила концессионная инициатива. Компания "МЦЕ Инвест Рус" предложила реализовать на территории Карелии концессионное соглашение, в рамках которого планировалось строительство рядом с действующей свалкой вблизи Орзеги в Прионежском районе мусороперерабатывающего комплекса мощностью 200 тысяч тонн в год, современного полигона для размещения ТКО и биогазовой станции. И все это время региональные власти вместе с инвестором, который в начале 2021 года получил контроль над региональным оператором ООО "Автоспецтранс", работали над документом. Только 1 марта концессионное соглашение сроком на 25 лет было подписано. Что теперь ждет жителей Карелии, которые нередко жалуются на заваленные мусором контейнерные площадки в разных населенных пунктах? Кто и как будет вывозить и сортировать мусор на территории республики? Этим и другим вопросам "мусорной реформы" был посвящен брифинг в карельском правительстве.

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