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В Карелии запустили новый этап "мусорной реформы"

Новости. Общество
10:49, 20 Марта 2021
фото: Столица на Онего
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Инвестор приступает к реализации в Карелии масштабного проекта по строительству полигона и мусороперебатывающего комплекса, а регооператор "Автоспецтранс" займется самостоятельной транспортировкой мусора.

"Мусорная реформа" нашла своего инвестора", - заявил в интервью "Столице на Онего" в июле 2020 года глава Минприроды Карелии Алексей Щепин. Тогда в правительство республики поступила концессионная инициатива. Компания "МЦЕ Инвест Рус" предложила реализовать на территории Карелии концессионное соглашение, в рамках которого планировалось строительство рядом с действующей свалкой вблизи Орзеги в Прионежском районе мусороперерабатывающего комплекса мощностью 200 тысяч тонн в год, современного полигона для размещения ТКО и биогазовой станции. И все это время региональные власти вместе с инвестором, который в начале 2021 года получил контроль над региональным оператором ООО "Автоспецтранс", работали над документом. Только 1 марта концессионное соглашение сроком на 25 лет было подписано. Что теперь ждет жителей Карелии, которые нередко жалуются на заваленные мусором контейнерные площадки в разных населенных пунктах? Кто и как будет вывозить и сортировать мусор на территории республики? Этим и другим вопросам "мусорной реформы" был посвящен брифинг в карельском правительстве.

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"Мусорная реформа": Перезагрузка 1
Инвестор приступает к реализации в Карелии масштабного проекта по строительству полигона и мусороперебатывающего комплекса, а регооператор "Автоспецтранс" займется самостоятельной транспортировкой мусора.
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