В Карелии заработала технология блокировки продажи просроченных товаров при оплате на кассе

Одна из торговых сетей внедрила во всех регионах, в том числе, в Карелии технологию проверки сроков годности молочных продуктов на кассе при помощи системы маркировки «Честный знак».
Как сообщили в пресс-службе компании, алгоритм позволяет мгновенно получать из системы «Честный знак» информацию о сроке годности товара при его сканировании на кассе и блокировать транзакцию, если товар просрочен.
В 2023 году компания планирует распространить эту технологию на упакованную воду и пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.
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