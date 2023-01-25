В Карелии заработала технология блокировки продажи просроченных товаров при оплате на кассе

Одна из торговых сетей внедрила во всех регионах, в том числе, в Карелии технологию проверки сроков годности молочных продуктов на кассе при помощи системы маркировки «Честный знак».

Как сообщили в пресс-службе компании, алгоритм позволяет мгновенно получать из системы «Честный знак» информацию о сроке годности товара при его сканировании на кассе и блокировать транзакцию, если товар просрочен.

В 2023 году компания планирует распространить эту технологию на упакованную воду и пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.