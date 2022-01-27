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В Карелии зарегистрирован в 2022 году новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки

Новости. Общество
09:23, 28 Января 2022
фото: © Александр Рюмин / ТАСС

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Впервые с начала нового года в республике за сутки выявлено 658 инфицированных COVID-19.

По данным на 28 января, за прошедшие сутки в Карелии выявлены 658 инфицированных, из них непривитых – 639 (97,1%). Сутками ранее этот показатель был 520. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 96869 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 11684 ребенка. Об этом пишет министр здравоохранения рсеспублики Михаил Охлопков на своей старнице в соцсети.

В ковидных стационарах получают лечение 690 пациентов, в состоянии средней тяжести – 620 человек, в тяжелом – 61 (из них непривитых - 60).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 9 крайне тяжелых больных.

Выздоровели с начала пандемии 92009 человек, за последние сутки – 404.

За сутки зарегистрировано 5 смертей от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1304 человек.

Ранее сообщалось, больницы в Карелии могут остаться без врачей из-за заболеваемости коронавирусом среди персонала

 

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Комментарии

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норкимо
2022-01-28 09:58:02
мусье Фукс уже на Гудайли статейку накропал, успейте прочитать
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