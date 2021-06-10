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В Карелии зарегистрировано еще три смерти от коронавируса

Новости. Общество
09:35, 11 Июня 2021
фото: © РИА Новости / Максим Блинов

С начала пандемии от коровирусной инфекции в Карелии скончались 576 человек.

По данным на 11 июня, за сутки зарегистрировано три летальных исхода от COVID-19. Число жертв коронавируса увеличилось до 576. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Коронавирус за минувшие сутки выявлен у 69 жителей республики. Из них заболевших —66, средней тяжести — 17, тяжелых пациентов – 3, крайне тяжелых нет.

В больницах с коронавирусом находятся 402 пациента, включая 5 крайне тяжелых пациентов, подключенных к ИВЛ.

 Общее число инфицированных составляет 47975, в том числе 4466 детей.

За сутки выздоровели еще 60 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 46199 человек.

Накануне две смерти от коронавируса были зарегистрированы в Карелии.

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