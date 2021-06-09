Две смерти от коронавируса зарегистрированы в Карелии за сутки

Число жертв Коронавируса в республике продолжает расти.

За сутки зарегистрированы две смерти от коронавируса в Карелии. Общее официальное число жертв коронавируса с начала пандемии достигло 573 человек. Об это говорится в таблице, опубликованной на странице главы карельского Минздрава Михаила Охлопкова.

За сутки выявлено 65 инфицированных человек. Из них заболевших - 61, средней тяжести - 16. Тяжелых - 2. Крайне тяжелых/ИВЛ - ноль.

С начала пандемии выявлено 47906 человек, заразившихся COVID-19.