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Две смерти от коронавируса зарегистрированы в Карелии за сутки

Новости. Общество
09:24, 10 Июня 2021
фото: © Егор Алеев/ТАСС

Число жертв Коронавируса в республике продолжает расти.

За сутки зарегистрированы две смерти от коронавируса в Карелии. Общее официальное число жертв коронавируса с начала пандемии достигло 573 человек. Об это говорится в таблице, опубликованной на странице главы карельского Минздрава Михаила Охлопкова.

За сутки выявлено 65 инфицированных человек. Из них заболевших - 61, средней тяжести - 16. Тяжелых - 2. Крайне тяжелых/ИВЛ - ноль.

С начала пандемии выявлено 47906 человек, заразившихся COVID-19.

 

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