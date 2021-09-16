В Карелии завершился первый день голосования – все участки закрылись

В 20.00 закрылись все 468 избирательных участков по всей Карелии.

По завершении голосования 17 и 18 сентября заполненные бюллетени будут запечатывать в сейф-пакеты, вся процедура будет проходить в присутствии наблюдателей.

В ходе трехдневного голосования Центризбирком республики уделяет особое внимание сохранности избирательных бюллетеней. Прежде всего – в ночное время, после закрытия избирательных участков.

Так, 17 и 18 сентября сразу после того, как закрываются избирательные участки, заполненные бюллетени из стационарных ящиков для голосования перемещаются в сейф-пакеты. Вся процедура будет проходить в присутствии наблюдателей – без подсчета голосов и с полным сохранением тайны голосования.

Аналогичные меры применяются и при проведении голосования на дому. Как только члены УИК возвращаются на избирательные участки, бюллетени таким же образом, как описано выше, перемещают из переносных ящиков для голосования в сейф-пакеты. Причем для каждого переносного ящика используется отдельный сейф-пакет.

В отношении каждого сейф-пакета составляется акт, в котором указывается количество избирателей, получивших бюллетени. Акт подписывают члены УИК. Поставить свою подпись на сейф-пакетах и получить копию акта могут также члены участковой комиссии с правом совещательного голоса и наблюдатели.

Каждый сейф-пакет имеет индивидуальный серийный номер и индикаторную ленту. Запечатанный сейф-пакет с избирательными бюллетенями, не повредив, вскрыть невозможно.

Затем запечатанные сейф-пакеты поместят в отдельные металлические сейфы, которыми обеспечены избирательные участки. Каждый сейф круглосуточно находится под камерами видеонаблюдения (или камерами видеорегистраторов).

В сейфах пакеты с бюллетенями будут храниться до полного завершения трехдневного голосования, то есть до 20.00 воскресенья, 19 сентября. После этого их вскроют для подсчета голосов – опять же под видеокамерами и в присутствии наблюдателей. Но перед этим обязательно проверят номера и целостность сейф-пакетов.

Детально сохранность бюллетеней регламентирована и для избирательных участков, где используются комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы). На таких участках по завершении голосования 17 и 18 сентября бюллетени из переносных ящиков для голосования вводятся в КОИБ. Затем члены УИК распечатывают контрольные данные о количестве бюллетеней, которые находятся в КОИБе. Утром 18 и 19 сентября, перед началом голосования, контрольные данные распечатывают еще раз и сравнивают с данными за предыдущий день, чтобы убедиться, что они совпадают.

Напомним, в Карелии проходят выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет.

Проголосовать можно в течение трех дней, 17, 18 и 19 сентября. Избирательные участки открыты ежедневно с 8.00 до 20.00.