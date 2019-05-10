В Карелии завтра ожидаются ливни и грозы

О погоде на 11 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в субботу в Карелии будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, днем местами ливни, грозы.

Ветер восточный, юго-восточный, днем по южным районам западный, юго-западный умеренный.

Столбик термометра остановится на отметке +7, +12 градусов, на севере +4, +9 ночью. А днем воздух прогреется до +14, +19, на юге местами до +25 градусов.

В Петрозаводске будет также облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днем временами умеренный дождь.

Ветер восточный, юго-восточный.

Температура воздуха днем составит +9, +11 градусов, ночью +16, +18 градусов.