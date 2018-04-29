В Карелии завтра потеплеет до +13 градусов

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Облачная с прояснениями погода ожидается 30 апреля в Карелии.
По данным республиканских синоптиков, местами кратковременный дождь и дождь со снегом. Ночью на дорогах северных районов местами гололедица.
Ветер восточный, северо-восточный слабый.
Температура воздуха ночью +4, -1, по северным районам до 6 градусов мороза. Днем от +8 до +13 градусов, у водоемов местами +3, +8.
В Петрозаводске облачно с прояснениями. Днем небольшие кратковременные дожди.
Ветер восточный, северо-восточный слабый.
Ночью от 0 до +2 градусов, днем от 9 до 11 градусов тепла.
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