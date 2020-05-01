В Карелии завтра потеплеет до +14 градусов

На территории республики в воскресенье, 3 мая ожидается потепление до +14 градусов.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, 3 мая ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью местами, утром и днем на большей части республики небольшой, местами умеренный дождь. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +2…+7, местами по северным районам до -2, днем +9…+14 градусов, по северным районам +6…+11.