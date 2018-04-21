В Карелии завтра воздух прогреется до плюс 8 градусов

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По сообщению карельского Гидрометцентра, в воскресенье, 22 апреля, ожидается переменная облачность, температура днем +3, +8 градусов.
По прогнозу синоптиков, на территории республики ночью пройдут местами небольшие осадки. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.
Ветер северо-восточный, северный умеренный.
Столбик термометра ночью опустится до -1, -6, местами до -10 градусов. Днем потеплеет до +3, +8 градусов.
В Петрозаводске ожидается также переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.
Ветер северо-восточный умеренный.
Температура воздуха составит ночью -2, -4, днем - +3, +5 градусов.
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