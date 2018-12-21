В Карелии женщина через суд вернула деньги за некачественный телефон

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Женщина подала иск на магазин, в котором купила телефон, сообщили в Суоярвском районном суде.
Жительница Суоярвского района обратилась в суд с тем основаниям, что ею в одном из магазинов был приобретен мобильный телефон стоимостью 5990 рублей. Во время эксплуатации телефон оказался ненадлежащего качества.
Женщина попросила расторгнуть договор купли-продажи вышеуказанного телефона, взыскать с продавца деньги за телефон и штраф.
Суд расторг договор купли-продажи и взыскал с ответчика 11985 рублей.
Кроме того, в пользу ООО взысканы расходы за проведение судебной технической экспертизы в сумме 12 тысяч рублей.
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