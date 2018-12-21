В Карелии женщина через суд вернула деньги за некачественный телефон

Женщина подала иск на магазин, в котором купила телефон, сообщили в Суоярвском районном суде.

Жительница Суоярвского района обратилась в суд с тем основаниям, что ею в одном из магазинов был приобретен мобильный телефон стоимостью 5990 рублей. Во время эксплуатации телефон оказался ненадлежащего качества.

Женщина попросила расторгнуть договор купли-продажи вышеуказанного телефона, взыскать с продавца деньги за телефон и штраф.

Суд расторг договор купли-продажи и взыскал с ответчика 11985 рублей.

Кроме того, в пользу ООО взысканы расходы за проведение судебной технической экспертизы в сумме 12 тысяч рублей.