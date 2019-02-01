В Карелии женщину осудили на четыре года за хищение почти 1,5 млн рублей

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Индивидуального предпринимателя осудили за мошенничество при предоставлении туристических услуг, сообщили в прокуратуре Карелии.
Подсудимая, являясь индивидуальным предпринимателем, в период с февраля по сентябрь 2017 года похитила поступившие от 22 граждан деньги на общую сумму более 1,4 млн рублей. Они должны были быть направлены туроператорам для бронирования и оплаты туристических поездок клиентов.
Отдых потерпевших был сорван, причиненный им ущерб до настоящего времени не возмещен.
Суд приговорил женщину к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Осужденная взята под стражу в зале суда.
Приговор не вступил в законную силу.
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