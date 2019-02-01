В Карелии женщину осудили на четыре года за хищение почти 1,5 млн рублей

Индивидуального предпринимателя осудили за мошенничество при предоставлении туристических услуг, сообщили в прокуратуре Карелии.

Подсудимая, являясь индивидуальным предпринимателем, в период с февраля по сентябрь 2017 года похитила поступившие от 22 граждан деньги на общую сумму более 1,4 млн рублей. Они должны были быть направлены туроператорам для бронирования и оплаты туристических поездок клиентов.

Отдых потерпевших был сорван, причиненный им ущерб до настоящего времени не возмещен.

Суд приговорил женщину к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Осужденная взята под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.