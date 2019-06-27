В Карелии женщины получат шанс выиграть 100 тысяч рублей

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Начался прием заявок от жительниц Карелии для участия в проекте "Мама-предприниматель", в рамках которого они смогут бесплатно пройти обучение и выиграть грант в размере 100 тысяч рублей на открытие собственного бизнеса.
Как сообщила пресс-служба министерства экономического развития Карелии, с 15 по 19 июля для участниц будут организованы тренинги в конференц-зале гостиницы "Piter Inn". Заключительный этап обучения — конкурс бизнес-проектов. Экспертное жюри оценит их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость. Победительница получит грант от фонда Amway "В ответе за будущее".
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелия".
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