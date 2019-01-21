В поселке Карелии не чистят мост от снега

В Пряжинском районе жители поселка не могут пройти через мост из-за нечищеных обочин.

Жители поселка Кутижма рассказали "Столице на Онего", что снегоуборочная техника не чистит обочины моста. И из-за этого попасть из одного конца поселка в другой очень трудно.

Те, кто помоложе, бегут по проезжей части через мост, пока нет машин. А пожилые люди вынуждены сидеть дома или же прогуливаться лишь в одной половине населенного пункта.

Тракторы чистят дорогу, заезды к домам, но делают это некачественно, пожаловались жители. Людям приходится самостоятельно очищать поселок.

Более того, дорога до Кутижмы ужасна. Из-за ледяных наростов, которые не срезают, трудно и опасно ехать. 20 января, возвращаясь из поселка, корреспондент "Столицы на Онего" чуть не попал в ДТП. При скорости 40 км / ч машину занесло в сугроб.