В Карелии живописный деревенский пляж загадили мусором (ФОТО)

Жители Карелии возмущены тем, что пляж в деревне Сяргозеро завален разбросанными отходами.

На пляже в деревне Сяргозеро образовалась свалка мусора, состоящая в основном из бутылок и банок. Снимки с места опубликовала в соцсети Виктория Козырева.

«Это излюбленное место отдыха немногочисленных коренных жителей деревни и их многочисленных постояльцев и гостей. Количество гостей растёт в геометрической прогрессии, туризм нынче в моде, особенно дикий во всех смыслах этого слова, зато прибыльный», — заявила она.

Ранее эксперт в области экологической безопасности Сергей Пластинин рассказал о главных угрозах, которые стоят перед природой Карелии, и назвал недостаточным контроль со стороны чиновников.