В Карелии жизнь везде бьет ключом, заявил встречавшийся с Путиным чиновник из Китая

В Петрозаводске китайская делегация обсудила с правительством Карелии совместные проекты.

В четверг в Петрозаводск прибыла делегация из Китая под руководством члена политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Ян Цзечи, который недавно в Москве встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Предполагалось, что на встрече стороны обсудят совместные проекты, которые будут реализовываться в нашей республике.

"Мы с нашими коллегами впервые находимся на карельской земле, и мы убедились, что здесь замечательная экология, живописная природа, жизнь везде бьет ключом. Спасибо вам, господин глава республики (за) сотрудничество между Карелией и китайской провинцией Фуцзянь. Также я благодарю вас за сведения о достижениях развития вашей республики в экономике, социальной отрасли и в области гуманитарных связей. Эти достижения стали возможны, прежде всего, благодаря президенту Путину и большим усилиям главы республики, всех ваших коллег, - заявил Ян Цзечи. - Вчера нас принял его господин президент. Для нас это огромная честь. В ходе встречи президент специально упомянул прекрасную Республику Карелия и дал высокую оценку моему нынешнему визиту в вашу республику".

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