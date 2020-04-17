В Карелии злоумышленник обокрал маму приятеля

В полицию Кондопожского района обратилась 45-летняя местная жительница, сообщили в МВД Карелии.

Женщина сообщила, что из ее квартиры пропало более пяти тысяч рублей.

Было установлено, что к краже причастен приятель сына заявительницы.

Как выяснилось, пока женщины не было дома, он гостил в ее квартире. Хозяин ненадолго отлучился в магазин, гость остался один. Он нашел кошелек, вытащил купюры и ушел.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Карелии будут судить горничную, укравшую у семьи деньги, отложенные на лечение.