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В Карелии будут судить горничную, укравшую у семьи деньги, отложенные на лечение

Новости. Криминал
11:28, 13 Апреля 2020
фото: © freepik.com
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Жительница Прионежского района обвиняется к краже денег из гостиницы, сообщили в прокуратуре Карелии.

Ранее сообщалось, что супружеская пара из Мурманской области проезжала через Карелию транзитом по пути в Санкт-Петербург. Отдохнуть они остановились в одном из гостиничных комплексов Прионежья. В гостинице супруги обнаружили пропажу сумки с документами, авиабилетами и крупной суммой денег. Они вернулись в Петрозаводск, но сумки так и не нашли. Заявитель, 63-летний мурманчанин, заявил в полицию о хищении 200 тысяч рублей и 10 тысяч евро (более 700 тысяч рублей). Он сообщил, что эти деньги предназначались для дорогостоящего лечения, в том числе за рубежом.

Сумку женщина спрятала в мешок для грязного белья и вынесла в соседний номер, а затем похитила деньги.

Преступление было раскрыто по горячим следам, часть похищенных денег обнаружена и возращена потерпевшему.

Уголовное дело направлено в Прионежский районный суд для рассмотрения по существу.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-04-13 11:46:14
Самобытные. Кухарки, которые по замыслу вождя могут управлять государством. Они смогли ранее ограбить и поделить барское добро. А теперь обворовать постояльцев. :) Ничего в этом мире не меняется. :)
Fit G
2020-04-13 11:44:29
Название гостиницы. Имя и фамилия воришки. Люди должны знать своих героев.
Гость
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