В Карелии будут судить горничную, укравшую у семьи деньги, отложенные на лечение

Жительница Прионежского района обвиняется к краже денег из гостиницы, сообщили в прокуратуре Карелии.

Ранее сообщалось, что супружеская пара из Мурманской области проезжала через Карелию транзитом по пути в Санкт-Петербург. Отдохнуть они остановились в одном из гостиничных комплексов Прионежья. В гостинице супруги обнаружили пропажу сумки с документами, авиабилетами и крупной суммой денег. Они вернулись в Петрозаводск, но сумки так и не нашли. Заявитель, 63-летний мурманчанин, заявил в полицию о хищении 200 тысяч рублей и 10 тысяч евро (более 700 тысяч рублей). Он сообщил, что эти деньги предназначались для дорогостоящего лечения, в том числе за рубежом.

Сумку женщина спрятала в мешок для грязного белья и вынесла в соседний номер, а затем похитила деньги.

Преступление было раскрыто по горячим следам, часть похищенных денег обнаружена и возращена потерпевшему.

Уголовное дело направлено в Прионежский районный суд для рассмотрения по существу.