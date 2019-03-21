В Карелии злоумышленник оставил шапку на месте преступления

фото: кадр из КФ "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке"

Мужчина пробрался в магазин и украл оттуда 8 бутылок водки, сообщили в МВД Карелии.

Ранним утром 9 марта в полицию Питкярантского района обратилась продавец одного из поселковых магазинов. Она сообщила, что утром обнаружила открытое окно в подсобном помещении и пропажу алкогольной продукции на сумму 4 тысячи рублей.

В ходе осмотра места происшествия была найдена оставленная кем-то шапка. Именно эта деталь помогла сотрудникам полиции установить подозреваемого, 35-летнего ранее судимого жителя поселка.

Ранее он работал в этом магазине грузчиком и знал, что датчиками сигнализации оборудованы не все окна. По версии полицейских, ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он проник в магазин: снял оконную раму и отогнул решётку. Гражданин взял 8 бутылок водки. Похищенным алкоголем он угостил своих приятелей.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.