В Карелии злоумышленника потянуло на место преступления, где он и попался

В Олонце вневедомственная охрана задержала мужчину, вернувшегося в обворованный им магазин, сообщила пресс-служба Росгвардии.

Уверенность в безнаказанности привела 44-летнего злоумышленника в магазин, откуда он днём ранее вынес литровую бутылку алкоголя – это произошло в минувшую субботу. А в воскресенье, 14 марта, работники магазина вновь заметили гражданина в торговом зале и нажали тревожную кнопку.

На сработку сигнализации прибыла группа задержания вневедомственной охраны управления Росгвардии. Сотрудники получили всю необходимую информацию, задержали мужчину и передали его полицейским. Факт хищения подтверждается записями камер видеонаблюдения.