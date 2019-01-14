В Карелии злоумышленники натоптали себе уголовную статью

В Кондопоге полицейские по следам на снегу нашли воришек, сообщили в МВД Карелии.

Ночью в дежурную часть полиции по Кондопожскому району обратилась горожанка и сообщила, что стала свидетельницей того, как двое мужчин проникли в торговый павильон напротив её дома. На место выехали полицейские, которые обнаружили взломанный роллет и разбитое стекло в торговой точке.

Ночью выпал свежий снег, поэтому оперативники по следам от ботинок проследовали до дома предполагаемых подозреваемых.

Уже в подъезде сотрудники уголовного розыска услышали шум, доносившийся из одной квартиры. В ходе беседы с гражданами, находившимися в ней, правоохранители установили подозреваемых, 35-летнего и 37-летнего ранее судимых местных жителей.

Они дали признательные показания и пояснили, что сломали роллет и стекло с помощью монтировки, а затем похитили из ларька продукты питания, энергетические напитки и сигареты. По предварительным оценкам, ущерб составил 9 тысяч рублей.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.