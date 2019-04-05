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Новости. Общество
13:58, 05 Апреля 2019
фото: правительство Карелии

В Карелии значительно снизилась младенческая и детская смертность, отметила Скворцова

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова на заседании Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия заявила о снижении младенческой смертности в регионе.

По словам Скворцовой, республика достигла существенных позитивных результатов в сфере материнства и детства: за последние два года младенческая смертность в регионе снизилась на 20%, это 5,6 на 1 тысячу детей, родившихся живыми. Также в целом уменьшилась детская смертность.

"Это действительно победа региона. В республике полностью сформирована координированная система материнства и детства", - сказал министр.

Ещё один позитивный результат: значительно – на 53% – в Карелии снизилась заболеваемость туберкулезом. Сейчас этот показатель ниже среднероссийского: он составляет 3,7 на 100 тысяч жителей.

Говоря о модернизации здравоохранения, министр сообщила, что в 2018 году за счёт федеральных средств - 57,8 млн рублей - республикой приобретено 16 фельдшерско-акушерских пунктов. После их ввода в эксплуатацию, до 1 июля текущего года, потребность в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, будет полностью удовлетворена.

Кроме того, на средства резервного фонда правительства РФ в прошлом году в Карелии приобретено два передвижных медицинских комплекса. В 2020 году республике предусмотрены 81, 8 млн рублей на ещё девять таких комплексов.

В целом на реализацию программ нацпроекта "Здравоохранение" на ближайшие 6 лет Карелия получит более 2 млрд рублей. Будут переоснащены все сосудистые центры и созданы два новых, переоборудованы пять медицинских учреждений, имеющих онкологические подразделения, модернизированы и переоснащены все детские поликлиники, будет развиваться цифровая система медицины.

Вместе с тем министр обратила внимание на повышение в республике смертности лиц трудоспособного возраста. Проведённый анализ ситуации показал, что такая тенденция связана с нарушениями здорового образа жизни, вредными привычками. Изменить ситуацию, прежде всего, среди жителей от 18 до 40 лет, как считает глава Минздрава, поможет проект по укреплению общественного здоровья и формированию здорового образа жизни. Он предполагает воссоздание сети Центров общественного здоровья, создание мобильных дружин здоровья, работающих вместе с волонтерами, разработку индивидуальных программ по ЗОЖ для каждого населённого пункта.

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