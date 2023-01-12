В Карелии хотят построить цифровой технопарк и ввести экспериментальный правовой режим

Директор Фонда венчурных инвестиций Карелии Борис Валит рассказал о планах развития IT-отрасли в республике.

В 2022 году власти Карелии ввели региональные меры поддержки информационно-технологических компаний, о них мы писали в статье . Сейчас обсуждаются новые инициативы.

Экспериментальный правовой режим

IT-компаниям хотят на уровне региона упростить работу с персональными данными в системе здравоохранения. Это позволит внедрить в практику систему поддержки принятия врачебных решений Webiomed, которую разработала ООО «К-Скай».

Совместно с ПетрГУ компания работает над созданием уникальной научной установки (УНУ). Разработка на основе искусственного интеллекта поможет прогнозировать вероятность развития у пациентов заболеваний или осложнений. По словам Бориса Валита, использование этой системы для работы с медицинскими данными будет максимально безопасным.

В 2023 году инициатор проекта направит в Министерство экономического развития России инициативу о введении на территории Карелии экспериментального правового режима обработки персональных данных в сфере здравоохранения в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации».

Строительство технопарка

К 2026 году в Петрозаводске планируют построить технопарк в сфере высоких технологий (цифровой технопарк). В нём будет создана одна тысяча рабочих мест. Власти ожидают, что благодаря этому к 2030 году доля IТ-технологий в валовом региональном продукте Карелии вырастет с 2% до 15%, а высокотехнологичные и наукоёмкие продукты в нём составят 30%.

Правительство Карелии направило проект строительства технопарка в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2026 года» в Министерство экономического развития России.

Также власти республики прорабатывают вопрос о предоставлении грантов карельским разработчикам российского программного обеспечения.

По словам Бориса Валита, названные инициативы родились в диалоге власти с представителями отрасли: «В 2022 году Фонд венчурных инвестиций Карелии организовал три круглых стола и одну стратегическую сессию с участием IT-сообщества. В результате были сформулированы предложения по развитию IT-предпринимательства и улучшению инвестиционного климата».

По инициативе предпринимателей на базе Корпорации развития Республики Карелия создан кластер IT и робототехники. Его создание поможет IT-компаниям совместно решать проблемы отрасли и отстаивать свои интересы на региональном уровне.