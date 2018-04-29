В Карелия оформили 10-тысячный электронный больничный

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Лидером по количеству выданных электронных листков стала Кондопожская центральная районная больница, вступившая в проект с 1 декабря 2017 года, сообщает Фонд социального страхования по Карелии.
Врачи этого учреждения за указанный период оформили электронно более 1900 листков нетрудоспособности. На втором месте – городская поликлиника №3 – более 1200 листков нетрудоспособности. Замыкает тройку Сортавальская районная больница с 750 электронными листками.
Электронный больничный можно получить в 43 медицинских организациях, а принимать электронные документы готовы уже более 800 страхователей – работодателей республики.
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