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В Карелию 10 февраля придет оттепель с плюсовой температурой

Новости. Погода
17:00, 09 Февраля 2022
фото: © newsprom.ru

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О погоде на четверг рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 10 февраля установится облачная, днем с прояснениями погода. Ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -4, -6°С, днем будет теплее — до 0, -2°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем слабо расти.

Облачно с прояснениями будет и в районах Карелии. Выпадет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах ожидается гололедица.

Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до -8°C, на севере местами опустится до -12°С, днем будет -1, -6°С, по южным районам будет тепло, до +1°С.

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Комментарии

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Hoвый
2022-02-09 17:21:58
Снежным скульптурам на Гиперборее это не помешает
Гость
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