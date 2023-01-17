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В Карелию едут 10 «скорых» и 6 ФАПов на колесах

Новости. Общество
16:55, 13 Февраля 2023
фото: со страницы главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова

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Благодаря работе Минздрава Карелии по оснащению автопарка медорганизаций правительство России и Минпромторг в конце 2022 года выделили ещё 10 автомобилей скорой помощи и 6 мобильных медицинских комплексов – фельдшерско-акушерских пунктов.

Как сообщает на своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, до 15 марта в нашим медицинским организациям передадут 10 автомобилей скорой помощи и 6 мобильных медицинских комплексов – фельдшерско-акушерских пунктов.

Как отмечает Михаил Охлопков, в последние три года происходит беспрецедентное обновление медицинского автопарка Карелии. Такого в истории здравоохранения нашей республики не было никогда.

"В прошлом году мы передали 24 автомобиля скорой медицинской помощи в медорганизации. Машины полностью укомплектованы оборудованием для оказания всех видов помощи. Они удобные, просторные, тёплые, что для медиков очень важно, потому что помощь иногда требуется оказывать и на улице, и в автомобиле. Машины выделили правительство Российской Федерации и Минпромторг",  -написал министр Охлопков.

По программе модернизации первичного звена здравоохранения для медорганизаций в прошлом году закуплено 84 легковых автомобиля для различных нужд: выездов врачей на дом, доставки анализов и прочего.

Своевременная доставка пациента от места жительства до медицинских организаций с учётом того, что уже в момент транспортировки есть возможность оказывать медицинскую помощь - это очень важная часть нашей работы, отметил Михаил Охлопков.

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