В Карелию идет тепло

Когда наступит теплая погода в Карелии, рассказали в карельском Гидрометцентре.

Тепло идет в Карелию постепенно, сообщили в карельском Гидрометцентре.

По словам синоптиков, пока Карелия находится во власти тылового циклона. И холодные северо-западный, северо-восточный и северный ветра не дают теплу прорваться на территорию нашей республики.

"Но с воскресенья начнет теплеть, - заверили в Гидрометцентре, - осадки прекратятся. И хотя ночные температуры еще будут минусовыми, днем потеплеет уже до +5+10 градусов. Неделя до 20 апреля будет солнечной и сухой".

Вернутся ли после 20 апреля в Карелию холода, в карельском Гидрометцентре пока не ответили.