В Карелию идет тепло

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Когда наступит теплая погода в Карелии, рассказали в карельском Гидрометцентре.
Тепло идет в Карелию постепенно, сообщили в карельском Гидрометцентре.
По словам синоптиков, пока Карелия находится во власти тылового циклона. И холодные северо-западный, северо-восточный и северный ветра не дают теплу прорваться на территорию нашей республики.
"Но с воскресенья начнет теплеть, - заверили в Гидрометцентре, - осадки прекратятся. И хотя ночные температуры еще будут минусовыми, днем потеплеет уже до +5+10 градусов. Неделя до 20 апреля будет солнечной и сухой".
Вернутся ли после 20 апреля в Карелию холода, в карельском Гидрометцентре пока не ответили.
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