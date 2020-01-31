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В Карелию идут дожди

Новости. Общество
16:04, 31 Января 2020
фото: Столица на Онего
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В первые выходные февраля в республике потеплеет до +2 градусов.

Как сообщили "Столице на Онего" в карельском Гидрометцентре, уже в воскресенье, 2 февраля, в Карелии потеплеет, но ненадолго.

"Мы ждем в воскресенье потепление до +2 градусов. Но уже в понедельник, в течение дня, температура начнет понижаться, достигнув минусовых показателей", - рассказали специалисты Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, нас ждет снег, затем мокрый снег и дожди. В понедельник, 3 февраля, Карелию вновь накроет снег.

"Снег за эти выходные растаять в Карелии не успеет", - заверили в Гидрометцентре.

По словам синоптиков, февраль будет холоднее, чем январь. При этом температура все равно будут выше нормы. Если среднесуточная температура февраля – это -11 градусов, то будет -5, -10 градусов.

Ранее ученые объяснили резкое потепление климата в России.

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