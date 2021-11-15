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В Карелию идут морозы до минус 30 градусов

Новости. Погода
12:06, 18 Декабря 2021
фото: Наталья Соколова /Столица на Онего

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Синоптики ждут похолодание на следующей неделе.

Сразу в нескольких регионах страны ожидается температура значительно ниже нормы. Похолодание произойдет в ближайшие дни. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам специалиста, в Ямало-Ненецком автономном округе и на севере Красноярского края температура воздуха будет на 16–20 градусов ниже нормы. Такая погода связана с тем, что на север Красноярского края и Европейской России поступают очень холодные воздушные массы из приполярных регионов.

«Если говорить о европейской части страны, то воздух будет приходить даже не с Баренцева моря, как обычно, а с Таймыра», - уточнил синоптик.

По словам Романа Вифланда, с воскресенья холодный воздух будет перетекать в Северо-Западный федеральный округ, 20 декабря — в регионы Центрального федерального округа. А с 21 декабря холод придет в центр Европейской России.

В Карелии и Коми будет на 8-14 ниже нормы. Столбик термометра может опуститься до  -31 градуса. В Вологодской, Ленинградской, Псковской областях с воскресенья по среду аномалии на 7-14 градусов ниже нормы. Минимальные температуры до -23 градусов. В ЦФО на большей части округа аномалии температуры -7-16 градусов, в Черноземье минимальные температуры до -16 градусов, а в Нечерноземье, в том числе в Московской области будет до -26 градусов.

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Комментарии

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