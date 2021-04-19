В Карелию поступило ещё 3000 доз вакцины «Спутник V»

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о продолжающейся вакцинации в республике.

По информации главы Минздрава Карелии, на 20 апреля первым компонентом привились 55 425 жителей республики (82,2% от поступившей вакцины), вторым компонентом – 33 866 человек (50,2% от поступившей вакцины), наших граждан старше 60 лет – 25 233 человека (45,5% от количества вакцинированных). Всего в республику поступило 67 492 доз вакцины «Спутник V» .

Открылись новые пункты вакцинации. В филиале Городской детской поликлиники №1 на ул. Жуковского,8 прививают родителей детей, пришедших на приём, а также всех взрослых без предварительной записи с 15.30 до 18.00, в понедельник, вторник, четверг и пятницу. Вакцинация проводится с соблюдением всех противоэпидемических норм и разделением потоков взрослых и детей.

Начал работу ещё один мобильный пункт вакцинации Городской поликлиники № 3 - у торгового центра «Главный» (ул. Мелентьевой, 28). Прививочный пункт на базе автобуса «ПАЗ» работает с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 18.00 в будние дни.

Для того чтобы сделать прививку возьмите с собой паспорт, СНИЛС, полис ОМС.