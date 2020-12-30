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В Карелию поступило еще 600 доз вакцины "Спутник V" против коронавируса

Новости. Общество
15:30, 31 Декабря 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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Вакцинация против коронавирусной инфекции началась в Петрозаводске, сообщили в оперштабе Карелии.

Напомним, что ранее были получены три партии вакцины – 42 дозы, 200 доз и 400 доз. Таким образом, в республику на конец года уже поступило 1242 дозы.

Вакцинация против коронавирусной инфекции началась в Петрозаводске. В приоритетном порядке вакцинируются медицинские работники, работники учреждений социальной защиты и социального обслуживания, а также работники сферы образования.

Иммунизация против ковида граждан, уже записавшихся на прививку, продолжится и дни новогодних "каникул". Прививочные кабинеты будут работать во всех взрослых поликлиниках Петрозаводска.

В следующем году ожидаются поставки очередных партий вакцины, еще более 30 тысяч доз, что позволит прививать категории населения, не относящиеся к приоритетным группам.

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