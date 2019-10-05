В Карелию поступят 22 автомобиля скорой помощи

Техника, приобретенная на средства резервного фонда правительства России, должна поступить в регион до конца года, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Сообщается, что все приобретенные автомобили российского производства. Машины предназначены для использования в условиях севера, оснащены современным оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи.

17 машин будут направлены в центральные районные больницы, 2 – в территориальный центр медицины катастроф, 3 - на петрозаводскую станцию скорой медицинской помощи БСМП. Об этом сообщил Артур Парфенчиков на странице "Вконтакте".



"Напомню, что в течение трех последних лет за счет средств федерального бюджета Карелия получила 65 автомобилей: в 2016 г. – 17, в 2017 г. – 20 и в 2018 г. – 28. В прошлом году все 28 новых машин отправились в районы республики и в БСМП. Понимаю, что потребность в новых каретах скорой помощи в Карелии, конечно, остается. Потому будем и дальше работать с тем, чтобы наши медицинские учреждения вовремя обновляли парк автомобилей", - написал Парфенчиков.