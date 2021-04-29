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В Карелию прибыл калифорнийский цветочный трипс

Новости. Общество
16:38, 30 Апреля 2021
фото: © pixabay.com
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В культурах, прибывших в Карелию из Оренбургской области, обнаружен западный (калифорнийский) цветочный трипс – опасный вредитель растений, сообщили в республиканском управлении Россельхознадзора.

Специалисты фитосанитарного контроля в Петрозаводске в ходе мониторинга обнаружили в посадочном материале карантинный объект — западный цветочный (калифорнийский) трипс.

Зараженными опасным вредителем оказались 4 партии рассады цветочных культур из Оренбургской области. Наличие опасного насекомого было подтверждено результатами лабораторных исследований.

Западный цветочный трипс является очень опасным вредителем, поражающим сельскохозяйственные и декоративные растения.

Собственник рассады принял решение уничтожить её.

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Комментарии

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Прокофий
2021-04-30 17:24:44
Лишь бы не трипер, простите!
кир
2021-04-30 17:36:08
Прокофий, старый, а молодость не отпускает. :)
Гость
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