В Карелию прибыл калифорнийский цветочный трипс

В культурах, прибывших в Карелию из Оренбургской области, обнаружен западный (калифорнийский) цветочный трипс – опасный вредитель растений, сообщили в республиканском управлении Россельхознадзора.
Специалисты фитосанитарного контроля в Петрозаводске в ходе мониторинга обнаружили в посадочном материале карантинный объект — западный цветочный (калифорнийский) трипс.
Зараженными опасным вредителем оказались 4 партии рассады цветочных культур из Оренбургской области. Наличие опасного насекомого было подтверждено результатами лабораторных исследований.
Западный цветочный трипс является очень опасным вредителем, поражающим сельскохозяйственные и декоративные растения.
Собственник рассады принял решение уничтожить её.
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