В Карелию приехали 44 земских доктора

Для работы в районах республики по федеральной программе «Земский доктор» с 2012 года привлечено 235 медицинских работников наиболее востребованных специальностей, из них 44 приехали в этом году.

Каждому участнику программы за счет средств федерального бюджета была предоставлена единовременная компенсационная выплата в размере от 500 тысяч до 2 млн рублей, сообщили в Минздраве Карелии.

Так, в этом году участниками программы «Земский доктор» стали 44 человека: медицинские сёстры, фельдшеры ФАПов, фельдшеры скорой медицинской помощи, участковые педиатры и терапевты, кардиологи, хирурги, дерматовенерологи, анестезиологи, оториноларингологи, стоматологи, неврологи, травматологи. Впервые в программе приняли участие участковые медицинские сёстры.

Специалисты приехали в Карелию из Таджикистана, Тверской, Ленинградской, Мурманской, Новосибирской, Вологодской, Пензенской, Рязанской и Псковской областей.

Почти год в Кемской поликлинике работает новый кардиолог Марина Большакова. Она родом из этих мест, поэтому приезд в Кемь был вдвойне приятен.

- Я здесь родилась, ходила в школу, затем уехала учиться в Петрозаводский государственный университет на лечебное дело, - говорит медицинский работник. - После окончания попала по распределению в Псковскую область, в Великие Луки. Отработала там больше тридцати лет и решила вернуться на родину. Работаю в поликлинике с конца января. В Кеми живут мои родные, одноклассники, мне тут очень хорошо, люди нравятся, коллектив на работе хороший. Особенно погода радует, давно не видела такого снега!

Медицинскому специалисту сразу предоставили служебное жилье – удобную квартиру-студию.

- Условия замечательные, квартира комфортная и рядом с работой, - говорит Марина Большакова.

В 2021 году на программу «Земский доктор» в Карелии направлено 53 млн рублей. В следующем году планируется финансирование программы в том же объёме.

В республике действует также ведомственная целевая программа Минздрава Карелии, направленная на обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами и предусматривающая единовременные выплаты медицинским работникам, прибывшим из других регионов.

Всего с начала года на единовременные выплаты медикам направлено 69 млн рублей, выплаты получили 53 специалиста.

Напомним, что работа по привлечению медицинских кадров – одно из направлений национального проекта «Здравоохранение».