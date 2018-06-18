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Новости. Общество
11:15, 18 Июня 2018

В Карелию приезжает поисковый батальон министерства обороны

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Силами поискового батальона планируется перенос госпитального захоронения в Сегежском районе в братскую могилу станции Раменцы, сообщили в Петросовете.

Во вторник 19 июня в Сегежском районе Карелии начнется совместная экспедиция поисковиков фонда "Эстафета поколений" с 90-м отдельным специальным поисковым батальоном.

В течение двух недель силами поискового батальона министерства обороны планируется перенос госпитального захоронения в братскую могилу станции Раменцы.

Ранее благодаря нескольким выездам поисковых отрядов, входящих в фонд "Эстафета поколений", "Масельгская группа" и "Карельский фронт", в районе озера Великое найдено более 20 могил госпитального захоронения.

По словам руководителя фонда "Эстафета поколений", депутата петрозаводского городского Совета Александра Анишина участие в совместной экспедиции специального поискового батальона, созданного решением министра обороны в 2006 году с целью предания земле праха погибших героев и по возможности установления их родственников, окажет неоценимую помощь карельским поисковикам.

- Поисковый батальон министерства обороны обладает всеми необходимыми знаниями и навыками, требующимися для этой важной и деликатной миссии, кроме того материально-технические возможности федеральной структуры превосходят скромные ресурсы карельских поисковиков. Поэтому для нас участие в совместной экспедиции станет важнейшим событием, которое, как мы надеемся, позволит вернуть из небытия имя еще не одного павшего воина.

Мне бы хотелось отметить, что участие в нашей работе поискового отряда министерства обороны было бы невозможно без поддержки заместителя секретаря Совета безопасности РФ Рашида Нургалиева. Я признателен ему за ту помощь, которую он оказывает поисковикам нашей республики и надеюсь, что он посетит место раскопок в ходе своего завтрашнего визита в Карелию. На мой взгляд, именно в таких поступках и проявляет себя истинный патриотизм и уважение к истории своей родины.

Надеюсь, что наше сотрудничество с поисковым отрядом министерства обороны продолжится и в будущем году, - заявил депутат.

Напомним, что фонд "Эстафета поколения", появившийся в результате усилий нескольких энтузиастов, за годы работы вырос в представительную, известную далеко за пределами Карелии организацию. С апреля 2013 года фонд является региональным отделением "Поискового движения России" и объединяет десять поисковых отрядов.

Своей̆ главной̆ целью участники движения считают поиск и достойное захоронение солдат, погибших в Карелии в годы Великой̆ Отечественной̆ войны, а также охрану и увековечивание их памяти. Кроме того, поисковики проводят уроки мужества в школах Петрозаводска и республики, занимаются исторической̆ реконструкцией̆, а также выпускают фильмы, книги.

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