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В Карелию пришел инвестор, подозреваемый в мошенничестве в Белоруссии

Новости. Общество
18:32, 14 Февраля 2021
фото: Столица на Онего
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Учредитель и директор ООО "Карельский агропромышленный комплекс" является фигурантом уголовного дела в Республике Беларусь.

Как стало известно "Столице на Онего", Сергей Сечко, купивший на торгах свинокомплекс "Кондопожский" за 72 млн рублей и попавший в число резидентов территории опережающего развития "Кондопога", подозревается в мошенничестве.

Пострадавшие по делу о мошенничестве прислали в редакцию документ из Генпрокуратуры Республики Беларусь по делу Сечко. Как выяснилось, семья Сечко – Светлана Васильевна Сечко, Василий Иванович Сечко и Сергей Васильевич Сечко – это учредители и руководители ООО "Светлана" в Беларуси. Компания "Светлана" занимается производством бетона и поставляет его на строительные объекты Минска. Оказалось, что фирма "Светлана" поставляла на стройки жилых комплексов бетон, а застройщик рассчитывался с ней квартирами. Реализуя эти квартиры, компания заключала договоры с физическими лицами, которые сейчас являются пострадавшими в рамках уголовного дела о мошенничестве.

Подробнее читайте в материале "Бизнес по-свински".

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