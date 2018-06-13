В Карелию с деловой миссией приедут чиновники и бизнесмены

В Карелии состоится культурно-деловая миссия с участием представителей власти и бизнеса Санкт-Петербурга.

С 27 по 29 июня состоится культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга в Карелию, сообщает Минэк Карелии.

В состав делегации войдут представители исполнительных органов государственной власти и бизнес-сообщества Санкт-Петербурга.

Что обсудят чиновники и бизнесмены и какие предприятия посетят в Карелии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".