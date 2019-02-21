Борцы со всего Северо-Запада съедутся в Карелию

В ФОКе на улице Ключевой 9-10 марта состоятся чемпионат и первенство по смешанному боевому единоборству (ММА), сообщили в Минспорта Карелии.

Соревнования соберут сильнейших спортсменов – мужчин и юниоров 16-17 лет. Ожидается около 150 участников с Ленинградской, Вологодской, Архангельской, Мурманской, Калининградской, Псковской областей, а также республик Коми и Карелия.



Сайт правительства Карелии

Участников и зрителей ожидают бескомпромиссные поединки за звание лучших бойцов Северо-Запада и путевка на чемпионат и первенство России по ММА, которые пройдут в апреле и сентябре.

Главным судьей соревнований станет Вячеслав Киселев, обслуживающий турниры рейтингов М-1, FIGHT NIGHTS, ACB и даже UFC.