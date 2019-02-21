Борцы со всего Северо-Запада съедутся в Карелию

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В ФОКе на улице Ключевой 9-10 марта состоятся чемпионат и первенство по смешанному боевому единоборству (ММА), сообщили в Минспорта Карелии.
Соревнования соберут сильнейших спортсменов – мужчин и юниоров 16-17 лет. Ожидается около 150 участников с Ленинградской, Вологодской, Архангельской, Мурманской, Калининградской, Псковской областей, а также республик Коми и Карелия.
Участников и зрителей ожидают бескомпромиссные поединки за звание лучших бойцов Северо-Запада и путевка на чемпионат и первенство России по ММА, которые пройдут в апреле и сентябре.
Главным судьей соревнований станет Вячеслав Киселев, обслуживающий турниры рейтингов М-1, FIGHT NIGHTS, ACB и даже UFC.
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