В Карелию завезли лес по просроченным карантинным сертификатам

Предприятия из Москвы и Тверской области получили предостережения, сообщили в Россельхознадзоре республики.

Межрегиональное управление Россельхознадзора в начале мая установило факты ввоза в Карелию лесопродукции по погашенным карантинным сертификатам.

Балансы из ели из карантинных фитосанитарных зон Тверской области предприятия из Москвы и Тверской области ввозили в Карелию по железной дороге.

Россельхознадзор отправил нарушителям предостережения о недопустимости нарушений ввоза продукции из фитосанитарных зон.

Также предостережение было объявлено грузополучателю на территории Карелии.