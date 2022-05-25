В Карелию завезли лес по просроченным карантинным сертификатам

Предприятия из Москвы и Тверской области получили предостережения, сообщили в Россельхознадзоре республики.
Межрегиональное управление Россельхознадзора в начале мая установило факты ввоза в Карелию лесопродукции по погашенным карантинным сертификатам.
Балансы из ели из карантинных фитосанитарных зон Тверской области предприятия из Москвы и Тверской области ввозили в Карелию по железной дороге.
Россельхознадзор отправил нарушителям предостережения о недопустимости нарушений ввоза продукции из фитосанитарных зон.
Также предостережение было объявлено грузополучателю на территории Карелии.
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