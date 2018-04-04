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Новости. Культура
11:37, 04 Апреля 2018

В Карельской филармонии классика встречает Пола Маккартни

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В Карельской филармонии 5 апреля состоится завершающий концерт абонемента "Музыкальные встречи с Юрием Серовым".

На последнем в этом сезоне выступлении известного петербургского пианиста и дирижера, прекрасного музыканта и замечательного рассказчика Юрия Серова слушатели смогут не только насладиться признанными шедеврами классической музыки, но и попробовать симфоническую "экзотику" на грани классики и поп-музыки.

Что касается классической части концерта, то ее представлять не надо. Пожалуй, одни из самых известных произведений популярных композиторов - концерт № 20 для фортепиано с оркестром В.-А.Моцарта и увертюра к опере "Данаиды" А.Сальери. Моцарт и Сальери. У большинства соотечественников сочетание этих двух имен сразу же вызывают мысли о соперничестве в мире искусства, о зависти менее одаренного Сальери к более талантливому Моцарту. Историческими документами события из "Маленьких трагедий" Пушкина не подтверждены, но, вероятно, совсем не случайно именно этих двух композиторов выбрал Юрий Серов для своего выступления.

Бас-гитарист группы The Beatles Пол Маккартни предстанет перед петрозаводской публикой в совершенно новом амплуа композитора, автора оратории "Вот мое сердце" (Behold My Heart). Оратория была создана по заказу: президент колледжа Магдалены в Оксворде Энтони Смит нуждался в произведении, исполнение которого бы "освятило" помещение нового концертного зала. В одном из интервью Юрий Серов так сказал об этом произведении:

"Общеизвестно, что большое влияние на содержание оратории оказала смерть Линды – жены Маккартни. Но только ли смерть – факт ухода из жизни? Конечно, больший вес имеет то, какое содержание жизни было у пары, которая провела вместе почти тридцать лет. Стало бы произведение источать живительный свет и нежность, если бы это была только смерть? Думаю – это жизнь, стремление, движение: хлеб, вино и соль".

Остается добавить. что в концерте участвуют Симфонический оркестр филармонии, хор колледжа при Петрозаводской государственной консерватории под управлением Евгении Дыга, солистка филармонии Ксения Лубянцева (фортепиано), солистка Музыкального театра Карелии Анастасия Аверина (сопрано). Дирижирует симфоническим оркестром и рассказывает о композиторах, музыкальных произведениях и связанных с ними событиях Юрий Серов.

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