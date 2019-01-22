В Кеми пьяный подросток напал на полицейского

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В Карелии несовершеннолетнего подозревают в применении насилия в отношении сотрудника полиции.
В Кеми возбудили уголовное дело против 17-летнего подростка, который подозревается в применении насилия в отношении сотрудника полиции.
По версии следствия, вечером 09 января юноша был задержан и доставлен в отдел полиции в Кеми за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Задержанный повел себя агрессивно и напал на одного из полицейских, ударив его рукой.
В настоящее время по делу проводятся следственные действия.
Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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