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Новости. Криминал
17:20, 26 Января 2018

В Кеми семья через три недели осознала ценность украденных вещей и попросила полицию их найти

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В Кеми хозяева земельного участка после пропажи вещей решили не обращаться в полицию, но через три недели, осознав, что похищенные вещи все же представляли ценность, они написали заявление в дежурной части, оценив причиненный ущерб в более чем 9 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В Кемском районе владельцы земельного участка, который использовался как приусадебное хозяйство, обнаружили пропажу различного имущества.

Исчезли две чугунные ванны, металлический стол и печь, хранившиеся на огороженной территории. Поначалу хозяева решили не обращаться в полицию, но позднее, недели через три, осознав, что похищенные вещи все же представляли ценность, они написали заявление в дежурной части, оценив причиненный ущерб в более чем 9 тысяч рублей. К тому времени на месте происшествия не осталось следовой информации, труднее было определить свидетелей.

Несмотря на это, сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался несовершеннолетний житель района.

Подросток приметил предметы дачного быта и решил сдать их в пункт приема металлолома. Взяв санки, он прибыл на участок, расколол чугунные ванны, погрузил и остальное, а затем получил незаконную прибыль - порядка 3 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним.

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