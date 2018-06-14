В кинотеатрах начали тестировать системы распознавания лиц

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Киносети "Синема парк", "Формула кино" и "Каро", а также региональная "Синема 5", начали внедрять системы считывания лиц в кинозалах.
Система для считывания лиц — внутренняя разработка Rambler Group.
В эту систему входят камеры в зале и нейросети, позволяющие анализировать количество людей в зале, их пол, возраст, пользовательские характеристики.
Ожидается, что нововведение поможет таргетировать рекламу и контролировать посещаемость, чтобы избежать штрафов за неучтенных посетителей, сообщает "Коммерсантъ".
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