В Китае погиб 21 участник ультрамарафона

В северо-западной провинции Ганьсу в Китае в ходе проведения ультрамарафона погиб 21 человек, еще пятеро пропали без вести.

Забег на 100 км стартовал в субботу, 22 мая, недалеко от города Байинь, в ходе проведения произошло резкое ухудшение погодных условий, сообщает Газета.ру со ссылкой на информагентство «Синьхуа».. На высокогорном этапе ультрамарафона снизилась температура, пошел град вместе с порывами шквального ветра.

В результате, 151 из 172 участников ультрамарафона были эвакуированы. На место были отправлены 700 спасателей, которые организовали поиски пропавших без вести бегунов.

Состояние эвакуированных участников ультрамарафона оценивается как стабильное. Восемь человек получили легкие травмы.

«В какой-то момент я перестал чувствовать пальцы. То же самое случилось и с языком - он был буквально заморожен. Я решил отказаться от дальнейшей борьбы», - передает слова выжившего атлета Tencent Sports.

Также он отметил, что укрылся в хижине, где уже ждали помощи около десяти человек. Вместе они провели приблизительно час.

«В итоге число находящихся в хижине спортсменов возросло до 50», - добавил он.